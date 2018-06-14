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İzmit Jandarma Komutanı değişti

Yaklaşık iki yıldır İzmit Jandarma komutanı olarak görev yapan Binbaşı Mustafa Karagöz, Diyarbakır’a atandı

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Binbaşı Karagöz, önceki akşam İzmit Kaymakamlığı’nın düzenlediği iftara katıldı, Kaymakam Emiroğlu ve İzmit’teki daire müdürleriyle vedalaştı.

YENİ KOMUTAN BİNGÖL’DE


Kaymakam Emiroğlu da Komutan Karagöz’ü Üstün Başarı Belgesi ve plaketle ödüllendirdi. Bingöl’de görev yapan Kıdemli Yüzbaşı İnanç Marım, İzmit Jandarma Komutanlığı’na atandı. Marım, ağustos ayının ortasında ilimize gelecek.

Bugün 16:35 TSİ - Gündem

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