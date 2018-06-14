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Bayram namaz saati 06.14

Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Ramazan Bayramı büyük bir coşku ile kutlanacak.

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Günlerdir bayramı sabırsızlıkla bekleyenler şimdi de bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Diyanet ise Kocaeli bayram namazı saatini açıkladı. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınan bayram namazı büyük bir önem arz ediyor. Peki bu sene Kocaeli’de Ramazan Bayramı namazı sabah saat kaçta kılınacak?

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet Kocaeli’nin tüm ilçeleri için 2018 Ramazan bayramı namaz saatini belirledi. Buna göre Kocaeli’nin Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez(Tütünçiftlik) ilçeleri 15 Haziran cuma günü itibariyle sabah saat 06:14'de bayram namazını kılacak.

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