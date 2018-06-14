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CHP erken pes etti

24 Haziran seçimleri kapsamında yoğun bir tempoyla çalışan CHP’nin Kocaeli İl Örgütü dahil tüm birimleri erken pes etti

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24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için CHP Kocaeli İl Örgütü bu zamana kadar aralıksız çalışıyordu. 24 Haziran’da yapılacak seçimler için bilgilendirme yaparak kapı kapı gezen CHP’liler vatandaşlarla temas kurarak neden CHP’ye oy vermeleri gerektiğini anlatıyordu.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TEPKİLİ

Yoğun çalışma temposu karşısında çabuk yorulan CHP Kocaeli İl Örgütü dahil tüm birimler, seçimlere 10 gün kala erken pes etti. Bazı milletvekili adaylarının, çalışma temposunu yükseltmek istemesine rağmen İl Örgütü’nün bu tempoya ayak uyduramamasından şikayetçi olduğu öğrenildi. İl Örgütü’nün gidilen bölgelere ikinci kez tekrar gitmek istememesi üzerine  milletvekili adayları tarafından tepki gösterildiği iddia edildi.

Bugün 19:43 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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