Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bayram arifesinde kentin çeşitli noktalarında uygulama düzenledi. İzmit ilçesinde yapılan uygulamalarda AVM ve çarşı merkezinde görev yapan ekipler, vatandaşları hırsızlık ve yankesicilik oylarına karşı korurken şüpheli şahıslar üzerinde de GBT kontrolü yaptı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, Fethiye Caddesi üzerinde alışveriş yapan vatandaşlara iftar sonrası lokum dağıtarak bayramlarını kutladı. Alışveriş yapan vatandaşlar ise polisin lokumlu uygulaması karşında duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Uygulamalara göreve yeni başlayan bekçilerde yaya devresi olarak katıldı. Kocaeli genelinde 300 personelle yapılan uygulamalar kapsamında bin 249 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kontrol edilen 114 araçtan 11 araç sürücüsüne toplam 6 bin 796 TL para cezası kesildi.
Bugün 10:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Kocaeli polisinden lokumlu bayram uygulaması
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram arifesinde halkın huzur ve güvenlik içerisinde alıverişlerini yapabilmesi için vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde uygulama yaptı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzenlenen huzur uygulamalarında halka lokum dağıtarak bayramlarını kutladı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz