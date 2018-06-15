Büyük Ada ve Mehtap turları başlıyor

Mehtap Turları, 23 Haziran ve 8 Eylül tarihleri arasında Cumartesi günleri yapılacak. Mehtap Turlarının ücretlendirmesi; tam 15 TL, öğrenci ise 10 TL olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzik eşliğinde yapılacak olan gezi esnasında dondurma, çay ve su ikramı da yapılacak.

BÜYÜK ADA TURLARI 17 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

İstanbul Büyükada turları ise 17 Haziran ve 9 Eylül tarihleri arasında sadece pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 32 TL, öğrenci ise 28 TL olacak. Darıca’dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 18, öğrenci ise 16 TL olacak. Büyük Adaya seyahat edecekler için ayrıca çay ve su ikramı yapılacak.