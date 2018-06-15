İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri saha denetimleri sırasında Tavşantepe Mahallesi Umut Sokak’ta bir evin damının atık merkezi haline getirildiğini belirledi. Böcek, fare gibi haşeratların üreme merkezine dönüşen ve aynı zamanda çevre ve insan sağlığı açısından da tehlike oluşturan A.B. isimli şahsa ait yerin boşaltılmasına karar verildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan karar doğrultusunda belediye ekipleri ilk etapta bölgeyi ilaçladılar ve daha sonra temizleme çalışması başlattı. Gün boyu devam eden çalışma ile bölge temizlendi. Olası bir olaya karşı polisin güvenlik önlemi aldığı evin damından 8 kamyon dolusu atık çıktığı kaydedildi.
Bugün 10:45 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:46 TSİ )
Bu evden 8 kamyon çöp çıktı!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin evinin çatısında 8 kamyon dolusu atık çıktı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz