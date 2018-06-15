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Bu evden 8 kamyon çöp çıktı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin evinin çatısında 8 kamyon dolusu atık çıktı.

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İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri saha denetimleri sırasında Tavşantepe Mahallesi Umut Sokak’ta bir evin damının atık merkezi haline getirildiğini belirledi. Böcek, fare gibi haşeratların üreme merkezine dönüşen ve aynı zamanda çevre ve insan sağlığı açısından da tehlike oluşturan A.B. isimli şahsa ait yerin boşaltılmasına karar verildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan karar doğrultusunda belediye ekipleri ilk etapta bölgeyi ilaçladılar ve daha sonra temizleme çalışması başlattı. Gün boyu devam eden çalışma ile bölge temizlendi. Olası bir olaya karşı polisin güvenlik önlemi aldığı evin damından 8 kamyon dolusu atık çıktığı kaydedildi.

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