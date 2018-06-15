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Bugün 10:49 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:00 TSİ )

HDP'liler saldırıya uğradı! O isim ameliyata alındı...

Dün Gölcük Değirmendere’de HDP’nin standına yönelik yapılan saldırıda yaralanan HDP İl Eş Başkanı Şahabettin Işık, Seka Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Olayla ilgili 5 kişi de gözaltında.

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Konuyla ilgili Halkların Demokratik Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halkların Demokratik Partisi Kocaeli il örgütü planlaması dahilinde  Değirmendere’de saat 15:00 ten başlayarak stant çalışması yaptık. Değirmendere halkının çok büyük bir ilgisiyle karşılaştık, yine geçen hafta Değirmendere’de idik ve bildirilerimizi çok rahat bir şekilde dağıtmıştık. Halkın çok büyük bir ilgisi ve desteği vardı. CHP milletvekili adayının da ziyaret ettiği standımıza gelen Değirmendere halkı AKP’yi göndermek için HDP’nin barajı aşması gerektiği ve desteklerini vereceklerini belirttiler.

"AKP İL YÖNETİCİSİ DE ARALARINDAYDI"

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Saat 16:30 civarlarında etrafta toplanmaya başlayan ve içerisinde AKP il yöneticisi olduğunu söyleyen bir kişinin de bulunduğu faşist güruh ilk önce bayraklarımıza ve standımıza toplu halde saldırıya geçtiler. Bu saldırı sonucunda, Kocaeli il eş başkanı Şahabettin Işık’ın kalça kemiği kırıldı, il yöneticimiz Emrah Durmuş, il basın komisyonu üyemiz Baran Dönmez ve HDP parti meclisi üyemiz Bülent Uyguner çeşitli yerlerinden darp edilmişlerdir.

5 GÖZALTI!

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Dün Trakya’da mahalle başkanları toplantısında HDP ile ilgili sarf ettiği 'HDP ile özel olarak ilgilenin ve tek tek isimlerini belirleyerek üzerinde çalışma yapın' talimatı üzerine bu faşist güruhun harekete geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bu saldırılar bugün sadece Değirmendere’de değil Suruç ve Malatya başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana geldi. AKP-MHP ittifakı kaybetme korkusu içindedir. HDP yi sandığa gömemeyen AKP-MHP ittifakı şimdi tüm HDP kitlesini yok etmeye yönelmektedir. Bu saldıralar esas olarak demokratik siyaseti hedef almaktadır. Tüm siyasi partileri ve emek-demokrasi güçlerini bu saldırılara karşı ortak tutum almaya çağırıyoruz" Öte yandan HDP İl Eş Başkanı Şahabettin Işık bugün Seka Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Değirmendere’deki saldırıya ilişkin 5 kişinin ise gözaltında olduğu öğrenildi.

Bugün 10:49 TSİ - Siyaset

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