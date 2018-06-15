Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:54 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:55 TSİ )

Fikri Işık: Bugün itibari ile terörün beli kırılmıştır

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Özellikle terör örgütü yöneticileri, terör örgütünün tüm mensupları ve terör örgütüne destek veren tüm çevreler şunu çok iyi bilmeli ki, hiçbir yer terör örgütü için artık güvenli değildir. Buna Kandil de dahil. Türkiye’de bugün itibari ile terörün beli kırılmıştır rahatlıkla diyebiliriz" dedi.

Video için play'e tıklayın

Bütün milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Işık, "Sınırlarımızın ötesinde ülkemizin güvenliği ve esenliği için mücadele eden askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın bayramını özellikle tebrik ediyoruz. Kudüs’ten Arakan’a kadar şu anda dünyadaki mazlum Müslümanların bayramının özellikle tebrik ediyorum. Bu bayramın onların çektikleri zulümden kurtulmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin bayramı bayram tadında kutlaması önümüzdeki seçim sürecin de bir rekabet ortamında ama bayram tadında tamamlanmasını özellikle arzu ediyoruz” dedi.

"Türkiye’de bugün itibari ile terörün beli kırılmıştır"

"Terörle mücadelede kararlılık sürdükçe, bu noktada devletin tüm birimleri arasındaki koordinasyon sürdükçe ve terör ile mücadele de özellikle nitelikli insan unsurunun yanında ileri teknoloji de kullanıldıkça, terörle mücadelede her gün yeni başarıların gelmesi gayet tabidir" diyen Işık, "Gerçekten Türkiye’de bugün itibari ile terörün beli kırılmıştır rahatlıkla diyebiliriz. Elbette terör tamamen ortadan kaldırılmıştır diyemiyoruz. Ancak terör örgütünün artık eskisi gibi kitlesel eylem yapma imkan ve kabiliyeti ortadan kaldırılmıştır. Bu noktada devletin tüm kurumları büyük bir kararlılık ve koordinasyon içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyor. Biz sadece teröristle mücadeleye değil, terörle mücadelenin tüm boyutlarına odaklandık. Bununla ilgili çalışmalarımızı sadece teröristleri etkisiz hale getirme ekseninde değil, terör bataklığının ortadan kaldırılmasına yönelik bir strateji üzerinden yürütüyoruz. Bu stratejinin sonuç verdiğini görmek de hepimizi sevindiriyor. İnşallah her geçen gün terör daha da azalacak ve ülkemiz kısa zamanda bu beladan tamamen kurtulacak" ifadelerini kaydetti.

"Kandil terör örgütü için güvenli bir yer değil"

"Özellikle terör örgütü yöneticileri, terör örgütünün tüm mensupları ve terör örgütüne destek veren tüm çevreler şunu çok iyi bilmeli ki, hiçbir yer terör örgütü için artık güvenli değildir. Buna Kandil de dahil" ifadelerini kullanan Işık, "Bundan sonra hiç kimse ‘Ben şurada olursam Türkiye Cumhuriyeti bana yaklaşamaz, bana dokunamaz, benim yaptığım yanıma kar kalır’ gibi düşünemeyecek. İşte bunu Afrin operasyonu ile gösterdik. Bunu Fırat Kalkanı operasyonu ile gösterdik. Bunu Sincar operasyonu ile gösterdik. Şu anda da Kandil’e yönelik operasyonlarla da bunları gösteriyoruz. Bu kararlılık sürecek" şeklinde konuştu.

Bugün 10:54 TSİ İHA Kocaeli- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Gölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralı mask
Gölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralı
AKP'li 100 kişi CHP'nin bürosuna saldırdı mask
AKP'li 100 kişi CHP'nin bürosuna saldırdı
Erdoğan'dan gündemi sarsan 24 Haziran açıklamaları mask
Erdoğan'dan gündemi sarsan 24 Haziran açıklamaları
MHP'li vekilden AKP'li vekillere ağır suçlama mask
MHP'li vekilden AKP'li vekillere ağır suçlama
CHP'liler Yürüyüş Yolu'nda kendini müziğe kaptırdı mask
CHP'liler Yürüyüş Yolu'nda kendini müziğe kaptırdı
Tuncay Özkan, Çayırova’da miting yapacak mask
Tuncay Özkan, Çayırova’da miting yapacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı mask
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu? mask
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu?
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı mask
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL