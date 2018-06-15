Bütün milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Işık, "Sınırlarımızın ötesinde ülkemizin güvenliği ve esenliği için mücadele eden askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın bayramını özellikle tebrik ediyoruz. Kudüs’ten Arakan’a kadar şu anda dünyadaki mazlum Müslümanların bayramının özellikle tebrik ediyorum. Bu bayramın onların çektikleri zulümden kurtulmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin bayramı bayram tadında kutlaması önümüzdeki seçim sürecin de bir rekabet ortamında ama bayram tadında tamamlanmasını özellikle arzu ediyoruz” dedi.

"Türkiye’de bugün itibari ile terörün beli kırılmıştır"

"Terörle mücadelede kararlılık sürdükçe, bu noktada devletin tüm birimleri arasındaki koordinasyon sürdükçe ve terör ile mücadele de özellikle nitelikli insan unsurunun yanında ileri teknoloji de kullanıldıkça, terörle mücadelede her gün yeni başarıların gelmesi gayet tabidir" diyen Işık, "Gerçekten Türkiye’de bugün itibari ile terörün beli kırılmıştır rahatlıkla diyebiliriz. Elbette terör tamamen ortadan kaldırılmıştır diyemiyoruz. Ancak terör örgütünün artık eskisi gibi kitlesel eylem yapma imkan ve kabiliyeti ortadan kaldırılmıştır. Bu noktada devletin tüm kurumları büyük bir kararlılık ve koordinasyon içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyor. Biz sadece teröristle mücadeleye değil, terörle mücadelenin tüm boyutlarına odaklandık. Bununla ilgili çalışmalarımızı sadece teröristleri etkisiz hale getirme ekseninde değil, terör bataklığının ortadan kaldırılmasına yönelik bir strateji üzerinden yürütüyoruz. Bu stratejinin sonuç verdiğini görmek de hepimizi sevindiriyor. İnşallah her geçen gün terör daha da azalacak ve ülkemiz kısa zamanda bu beladan tamamen kurtulacak" ifadelerini kaydetti.

"Kandil terör örgütü için güvenli bir yer değil"

"Özellikle terör örgütü yöneticileri, terör örgütünün tüm mensupları ve terör örgütüne destek veren tüm çevreler şunu çok iyi bilmeli ki, hiçbir yer terör örgütü için artık güvenli değildir. Buna Kandil de dahil" ifadelerini kullanan Işık, "Bundan sonra hiç kimse ‘Ben şurada olursam Türkiye Cumhuriyeti bana yaklaşamaz, bana dokunamaz, benim yaptığım yanıma kar kalır’ gibi düşünemeyecek. İşte bunu Afrin operasyonu ile gösterdik. Bunu Fırat Kalkanı operasyonu ile gösterdik. Bunu Sincar operasyonu ile gösterdik. Şu anda da Kandil’e yönelik operasyonlarla da bunları gösteriyoruz. Bu kararlılık sürecek" şeklinde konuştu.