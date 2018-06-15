Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 17.00 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarlasına giden Mustafa K. kullandığı traktörün ormanlık alanda devrilmesi ile altında kaldı. Mustafa K.’nın yardımına ilk olarak köylüler yetişti. Olay yerine hemen iş makinesi çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen iş makinesi traktörü kaldırırken, vatandaşlar da altında kalan Mustafa K.’yı çıkarmayı başardı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bugün 10:57 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:58 TSİ )
Devrilen traktörün altında kaldı!
Kartepe'de devrilen traktörün altında kalan bir kişi yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz