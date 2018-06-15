Dilovası Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde gişelere yaklaşık 1,5 kilometre kala, Rüstem Yelken idaresindeki 41 R 6313 plakalı sanayi zamkı yüklü tır arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Ali Can Iğdırlı'nın (29) kullandığı 54 KY 885 plakalı hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hafif ticari araçtan çıkardığı sürücü Iğdırlı ve araçta bulunan Bahar Karaaslan'ın (28) hayatını kaybettiği belirlendi.
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Bayram tatilinde feci kaza can aldı!
Dilovası Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde gişelere yaklaşık 1,5 kilometre kala, Ali Can Iğdırlı'nın (29) kullandığı 54 KY 885 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz