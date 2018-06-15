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Bayram tatilinde feci kaza can aldı!

Dilovası Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde gişelere yaklaşık 1,5 kilometre kala, Ali Can Iğdırlı'nın (29) kullandığı 54 KY 885 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı.

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Dilovası Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde gişelere yaklaşık 1,5 kilometre kala, Rüstem Yelken idaresindeki 41 R 6313 plakalı sanayi zamkı yüklü tır arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Ali Can Iğdırlı'nın (29) kullandığı 54 KY 885 plakalı hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hafif ticari araçtan çıkardığı sürücü Iğdırlı ve araçta bulunan Bahar Karaaslan'ın (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

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