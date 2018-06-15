CHP'li genç yaşam savaşı veriyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kocaeli’de tanınan ve sevilen gençlerinden olan, basın sektöründe de bir süre çalışan, tiyatro oyunculuğu yapan ve kısa filmler çeken Ömer Arda Öztürk, beyinde bulunan toplardamarların tıkanması ve enfekte olması sebebiyle yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor. Ömer Arda Öztürk’ün ağabeyi Önder Öztürk, kardeşinin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

"ÇOK YORUCU İKİNCİ GECE"

Öztürk, "Benim güzel yürekli kardeşim... Merak eden arayıp soran herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz bizleri daha da çok umutlandırıyor. Kardeşim Ömer Arda Öztürk için gerçekten çok yorucu ikinci gece. Bir yandan şuurunu kaybetmesi, diğer yandan bedenine hükmeden beyninin komutları yanlış uygulamaya koyması neticesiyle çok zor bir süreçten geçiyor. Hekimlerinin şimdilik tam olarak net bir şey diyememesi bizleri endişelendirse de umut vari açıklamaları da yüreğimize su serpmektedir. Beyinde bulunan toplardamarların tıkanması ve de enfekte olması sebebiyle kardeşimi Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde gözetim altında tutuyorlar. Bugün öğleden sonra uyutulmuştu. Daha sonrasında ise hekimleri durumunu gözlemlemek adına uyutmayı bıraktılar ve takibe başladılar. Riskli bölgede olduğundan dolayı ameliyat yapılamıyor. Ancak kanını seyrelterek tıkanmış damarı açmayı planlıyorlar. Bu konular ile alakadar gerekli tedavi şekli uygulanmaya başladı. Bugün öğleden sonra daha somut bilgiler almayı umuyorlar. Riski yüksek olan bu durumda sevindiğimiz şey ise beyinde yaşanan kötü duruma karşın beyin hasarı olmamış. Allah’ımız sevenlerinin dualarını kabul etti diye düşünüyoruz. Vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gülüşüne hasret kaldığım kardeşim için dualarınıza talibiz..." ifadelerini kullandı.