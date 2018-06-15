Derince Belediyesi’ne bağlı ekipler afişlerin içerisinde Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle İYİ Parti afişlerini söktü. Belediyeye bağlı ekipler 1 saatlik çalışmayla İYİ Parti afişlerinin tümünü söktü. İYİ Parti afişlerinin hemen karşısında bulunan "Cumhur İttifakının" afişlerine ise donulmadı. Hatırlanacağı üzere daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kocaeli programı öncesi asılan Akşener afişleri de gece geç saatlerde belediye ekipleri tarafından sökülmüştü. İYİ Partililer bu durumu "çifte standart" olarak yorumladı.