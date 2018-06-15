Derince Belediyesi’ne bağlı ekipler afişlerin içerisinde Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle İYİ Parti afişlerini söktü. Belediyeye bağlı ekipler 1 saatlik çalışmayla İYİ Parti afişlerinin tümünü söktü. İYİ Parti afişlerinin hemen karşısında bulunan "Cumhur İttifakının" afişlerine ise donulmadı. Hatırlanacağı üzere daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kocaeli programı öncesi asılan Akşener afişleri de gece geç saatlerde belediye ekipleri tarafından sökülmüştü. İYİ Partililer bu durumu "çifte standart" olarak yorumladı.
Bugün 11:17 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Derince Belediyesi’ne bağlı ekipler afişlerin içerisinde Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle İYİ Parti afişlerini söktü. Hemen yan tarafta asılı olan Cumhur İttifakının afişlerine ise hiçbir işlem yapılmaması dikkat çekti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:17 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz