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Derince'de böyle çifte standart görülmedi!

Derince Belediyesi’ne bağlı ekipler afişlerin içerisinde Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle İYİ Parti afişlerini söktü. Hemen yan tarafta asılı olan Cumhur İttifakının afişlerine ise hiçbir işlem yapılmaması dikkat çekti.

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Derince Belediyesi’ne bağlı ekipler afişlerin içerisinde Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle İYİ Parti afişlerini söktü. Belediyeye bağlı ekipler 1 saatlik çalışmayla İYİ Parti afişlerinin tümünü söktü. İYİ Parti afişlerinin hemen karşısında bulunan "Cumhur İttifakının" afişlerine ise donulmadı. Hatırlanacağı üzere daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kocaeli programı öncesi asılan Akşener afişleri de gece geç saatlerde belediye ekipleri tarafından sökülmüştü. İYİ Partililer bu durumu "çifte standart" olarak yorumladı.

Bugün 11:17 TSİ - Siyaset

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