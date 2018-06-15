Bölgesel Amatör Lig hakemlerimizden Tolga Güldibi, Ömer Kocabey, Metin Ataş ve Mehmet Ali Vardar, 21 Haziran’da Eskişehir’de gerçekleşecek olan C Klasman Aday Hakem Kursu’na davet edildi. 1 gün sürecek olan kursta hakemlerimiz mülakat ve yazılı sınavdan geçecek. 4 hakemimizin de kursu başarı ile tamamlayacağı ve önümüzdeki sezon profesyonel liglerde hakemlik yapacağına inanılıyor.
Bugün 11:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:01 TSİ )
4 BAL hakemimiz C Klasman kursuna davet edildi
Bölgesel Amatör Lig hakemlerimizden Tolga Güldibi, Ömer Kocabey, Metin Ataş ve Mehmet Ali Vardar, 21 Haziran’da Eskişehir’de gerçekleşecek olan C Klasman Aday Hakem Kursu’na davet edildi.
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Bugün 11:59 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz