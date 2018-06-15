4 BAL hakemimiz C Klasman kursuna davet edildi

Bölgesel Amatör Lig hakemlerimizden Tolga Güldibi, Ömer Kocabey, Metin Ataş ve Mehmet Ali Vardar, 21 Haziran’da Eskişehir’de gerçekleşecek olan C Klasman Aday Hakem Kursu’na davet edildi. 1 gün sürecek olan kursta hakemlerimiz mülakat ve yazılı sınavdan geçecek. 4 hakemimizin de kursu başarı ile tamamlayacağı ve önümüzdeki sezon profesyonel liglerde hakemlik yapacağına inanılıyor.