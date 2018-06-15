Genel koordinatörlüğünü Vedat Şambay’ın yaptığı kulüpte Göksel Ali Argun, İlhan Karabulut, Hasan Hüseyin Türe ve Cihan Çetin gibi işlerinde çok değerli antrenörler görev alıyor. 41 Futbol Kulübü ilimizin en başarılı alt yapısına sahip olan kulüpleri arasında yer alıyor. BİLGİ İÇİN - 0532 263 78 81
Bugün 12:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:03 TSİ )
41 FK’da yaz futbol okulu kayıtları başladı
Bu sezon U-19 da olmak üzere A takım hariç tüm yaş gruplarında lige girecek olan 41 Futbol Kulübü, yaz futbol okuluna sporcu kabulüne başladı.
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Bugün 12:01 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz