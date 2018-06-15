Cihan Çetin’den duygusal veda!

AÇIKLAMA YAPTI
Çetin konu ile ilgili açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verdi: 2012-2013 sezonunda antrenörlüğe başladığım, her zaman istikrarın başarıyı getireceğine inanarak uzun yıllar antrenörlük hayatıma devam ettiğim, lig şampiyonlukları kazandığımız, Türkiye şampiyonalarına katıldığımız, en önemlisi de futbolun gereklerini yerine getiren ahlaklı, karakterli, oyunu hiç bir zaman çirkinleştirmeyen, rakibine saygı duyan, antrenmanlarda ve maçlarda ne istediysem sahada uygulamaya çalışan, imkanlar dahilinde iyi eğitim verdiğim, daha fazlasını da vermek istediğim, ne istediğini bilen, düşünen ve sorgulayan futbolcular yetiştirdiğim kulübüme, Kocaeli1937 Seka Spor Kulübü ailesine veda ediyorum. Sevgili sporcularıma, üzerimde emeği olan çok değerli Nejat Ferhatoğlu hocama, yönetim kurulumuza ve velilerimize çokteşekkür ederim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz