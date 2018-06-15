Yeşil Siyahlıların rakipleri arasında Kocaeli Güneşspor’u finalde 2-1 yenen İstanbul Gürpınar da bulunuyor. Temsilcimizin diğer rakipleri Sakarya Harb-iş, Balıkesir Gönen Belediyespor ve Bartınsporolacak. 18 Haziran’da yapılacak kura çekimi sonucunda 3’lü grubunu belirleyecek olan ekibimiz final vizesi arayacak. Maçlar 19-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak.
Bugün 12:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:04 TSİ )
Çayırovaspor U-17 Eşkişehir yolcusu
Çorlu’daki U-17 Türkiye Şampiyonası’nda başarılı olan ve son 20 takım arasına kalan Çayırovaspor’un 2.Tur Grup Merkezi Eskişehir oldu.
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Bugün 12:03 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz