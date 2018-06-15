Çayırovaspor U-17 Eşkişehir yolcusu

Yeşil Siyahlıların rakipleri arasında Kocaeli Güneşspor’u finalde 2-1 yenen İstanbul Gürpınar da bulunuyor. Temsilcimizin diğer rakipleri Sakarya Harb-iş, Balıkesir Gönen Belediyespor ve Bartınsporolacak. 18 Haziran’da yapılacak kura çekimi sonucunda 3’lü grubunu belirleyecek olan ekibimiz final vizesi arayacak. Maçlar 19-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak.