İsmail Talha, Değirmendere’de olmadı

İlimizin genç ve başarılı kalecilerinden İsmail Talha Kara, kısa bir süre Süper Amatör Lig’in iddialı takımlarından Değirmenderespor ile anlaşmıştı. Ancak devam eden süreçte anda ufak pürüzler oldu ve taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Son 1 hafta içinde kendisi ile ilgilenen kulüplere anlaştığını söyleyen ancak önceki gün Yeşil Siyahlı ekip ile bağları koparan genç eldiven yeni teklifleri değerlendiriyor.