İlimizin genç ve başarılı kalecilerinden İsmail Talha Kara, kısa bir süre Süper Amatör Lig’in iddialı takımlarından Değirmenderespor ile anlaşmıştı. Ancak devam eden süreçte anda ufak pürüzler oldu ve taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Son 1 hafta içinde kendisi ile ilgilenen kulüplere anlaştığını söyleyen ancak önceki gün Yeşil Siyahlı ekip ile bağları koparan genç eldiven yeni teklifleri değerlendiriyor.
Bugün 12:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
İsmail Talha, Değirmendere’de olmadı
İlimizin genç ve başarılı kalecilerinden İsmail Talha Kara, kısa bir süre Süper Amatör Lig’in iddialı takımlarından Değirmenderespor ile anlaşmıştı.
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Bugün 12:03 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz