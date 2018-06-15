Kerim Bölük ile Ordu 2 yıl daha!

İzmit’in yetiştirdiği başarılı sol bek Kerim Bölük geride bıraktığımız sezon Yeni Orduspor’a transfer olmuş ve kulübü ile 31 maça çıkmış 4 de gole imza atmıştı. Menekşeler liglerin en istikrarlı isimlerinden Kerim ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kerim, Ordu ekibi ile tekrardan forma giyeceği için mutlu olduğunu ifade etti ve Ordu şehrinin şampiyonluk yaşamayı fazlası ile hak ettiğini ifade etti. 1988 İzmit doğumlu Kerim 191 maçta 17 gol attı.