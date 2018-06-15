Nazmi Kahveciler tığ gibi oldu

İlimizin Dünya Veteranlar üçüncüsü güreşçisi Nazmi Kahveciler yeni güreş sezonu hazırlıkları kapsamında 10 kilo birden verdi. Ramazan ayı öncesi 95 kilo olan Kahveciler, Ramazan sonunda 85 kiloya kadar düştü. Deneyimli pehlivan “Güreşte kilo tabii ki önemli. Ancak çabukluk ve çeviklik de lazım. Biraz kilo verdim. Verdiğim kiloların bir kaçını alıp sezona o şekilde hazırlıklarıma devam etmek istiyorum. Tüm güreşçi büyüklerim ve küçüklerime başarılar diliyorum” dedi.