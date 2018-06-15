İlimizin Dünya Veteranlar üçüncüsü güreşçisi Nazmi Kahveciler yeni güreş sezonu hazırlıkları kapsamında 10 kilo birden verdi. Ramazan ayı öncesi 95 kilo olan Kahveciler, Ramazan sonunda 85 kiloya kadar düştü. Deneyimli pehlivan “Güreşte kilo tabii ki önemli. Ancak çabukluk ve çeviklik de lazım. Biraz kilo verdim. Verdiğim kiloların bir kaçını alıp sezona o şekilde hazırlıklarıma devam etmek istiyorum. Tüm güreşçi büyüklerim ve küçüklerime başarılar diliyorum” dedi.
Bugün 12:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:08 TSİ )
Nazmi Kahveciler tığ gibi oldu
İlimizin Dünya Veteranlar üçüncüsü güreşçisi Nazmi Kahveciler yeni güreş sezonu hazırlıkları kapsamında 10 kilo birden verdi.
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Bugün 12:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz