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Bugün 12:09 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:12 TSİ )

Tepki çeken bayrak sonunda indirildi!

İlimizde faaliyet gösteren 41 BurdaAVM’nin ön cephesine önceki gün asılan Galatasaray bayrağı Kocaelispor taraftarının tepkisini görmüş ve Yeşil Siyahlılar 2 gündür AVM yetkililerini topa tutmuştu.

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İlimizde faaliyet gösteren 41 BurdaAVM’nin ön cephesine önceki gün asılan Galatasaray bayrağı Kocaelispor taraftarının tepkisini görmüş ve Yeşil Siyahlılar 2 gündür AVM yetkililerini topa tutmuştu. Hodirmeydan Taraftar Lideri Enver Güler dün akşam Perşembe Pazarı Meydanı’nda toplanıp AVM’ye yürüme kararı aldı. Yapılan telefon trafiklerinin ve Güler’in güvenlik amiri ile yaptığı konuşmanın ardından yürüyüş ertelendi.

HASAN AYAZ DA GÖRÜŞTÜ

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Güler “Çok fazla beklemeyeceğiz. En kısa sürede bu yanlış düzeltmezseniz bu kez ertelemeye olmayacak” dedi. Bugün gün boyunca çalışmalar devam etti. Durumun farkında olan ve Kocaelispor’un iftarına da katılım gösteren Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz da gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra AVM yönetimi bayrağı kaldırdı. Enver Güler konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi: Biz kimsenin şampiyonluğuna tek kelime etmeyiz. Galatasaraylıların İzmit’teki sevinçlerine müdahale edenlerin de direk karşısında ben oldum.

SÜKÛNET ÇERÇEVESİNDE KONUYU ÇÖZDÜK

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Ancak bu başka bir şey. Bu şehirde “Sadece” Kocaelispor’a sevdalı binlerce insan var. Asılan bayrak hangi takımın olursa olsun bu tür görüntüler binlerce taraftarımızı rahatsız eder. İyi niyet ve sükûnet çerçevesinde konuyu çözüme ulaştırdık. Hasan Ayaz başkanımız da bize desteğini verdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Madem bir bayrak asılacak, sadece AVM’de değil, Kocaeli her yerine asılacak tek bayrak varsa o da Kocaelispor bayrağı olur!

Bugün 12:09 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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