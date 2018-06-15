Körfez Ticaret Odası, bayramlaştı

Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma etkinliğini bu yılda sürdüren Körfez Ticaret Odası’nda bayramın ilk günü bir araya gelindi. Yönetim ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde ilçe STK’ları ve siyasi partileri katıldı. Bayramlaşma töreni saat 11.00’dan sonra başladı ve gün boyu devam etti. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, konuklarını odasında ağırladı ve sohbet etti.

Öztürk: Bayramlar Birlik Ve Beraberlik Günleridir

Bayramlaşma töreninde Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk “Bayramlar bizlere birlik ve beraberliğin faydasını gösteren en önemli günlerdir. Bu özel gün, dostların birbirlerini ziyaret etmesi, aile bireylerinin birbirlerini ziyaret ederek hasret gidermesi için en önemli fırsattır. Ben bu vesileyle odam adına tüm oda üyelerimizin ve halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.