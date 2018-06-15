Karaosmanoğlu, %60'ın üstünde oy bekliyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK kadroların bayramını tebrik eden Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Gölcüklü hemşerilerimizin ve AK Parti Gölcük ilçe teşkilatımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. İnşallah 24 Haziran’da da büyük bir bayram yaşayacağız” dedi.

“KOCAELİ’DEN YÜZDE ALTMIŞIN ÜZERİNDE OY BEKLİYORUM”

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp’inde yer aldığı bayramlaşmada, 24 Haziran’ın çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Sandıklar açılana, sonuçlar resmi kurumlara teslim edilene kadar çok çalışacağız. AK Partimizin fedakâr teşkilat üyeleri olarak 24 Haziran ülkemiz için geleceğe güçlü bir şekilde yürümesi için bir dönüm noktası olduğunun çok iyi farkındayız. Bu nedenle her birimiz çok çalışacağız. Teşkilat üyeleri olarak dostlarımızı, komşularımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret edelim. AK Partimizin icraatlarını anlatmayı sürdürelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,Kocaeli’denyüzde altmışın üzerinde oy bekliyorum. Parlamento seçiminde de inşallah güçlü bir meclis yapısıyla halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.