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Karaosmanoğlu, %60'ın üstünde oy bekliyor

Başkan Karaosmanoğlu, AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatı ile bayramlaştı. Ramazan Bayramı vesilesiyle tebriklerini teşkilat üyelerine ileten Karaosmanoğlu, “24 Haziran’da da büyük bir bayram yaşayacağız” dedi.

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK kadroların bayramını tebrik eden Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Gölcüklü hemşerilerimizin ve AK Parti Gölcük ilçe teşkilatımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. İnşallah 24 Haziran’da da büyük bir bayram yaşayacağız” dedi. 

“KOCAELİ’DEN YÜZDE ALTMIŞIN ÜZERİNDE OY BEKLİYORUM”

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp’inde yer aldığı bayramlaşmada, 24 Haziran’ın çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Sandıklar açılana, sonuçlar resmi kurumlara teslim edilene kadar çok çalışacağız. AK Partimizin fedakâr teşkilat üyeleri olarak 24 Haziran ülkemiz için geleceğe güçlü bir şekilde yürümesi için bir dönüm noktası olduğunun çok iyi farkındayız. Bu nedenle her birimiz çok çalışacağız. Teşkilat üyeleri olarak dostlarımızı, komşularımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret edelim. AK Partimizin icraatlarını anlatmayı sürdürelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,Kocaeli’denyüzde altmışın üzerinde oy bekliyorum. Parlamento seçiminde de inşallah güçlü bir meclis yapısıyla halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bugün 12:28 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(2)
01

Ersoy Kandemir - İbrahim amcacım size katılamayacağım Kocaeli’de %38 olur maksimum benim düşüncem!

Yanıtla . 0Beğen 15 Haziran 14:23
02

Ytty - @Ersoy Kandemir 01 nolu yoruma cevabı: 38 değil 48 den bile aşağı olmaz.olursa derince kent meydanina bekliyoruz.nedenini anlarsın...

Yanıtla . 0Beğen 15 Haziran 16:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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