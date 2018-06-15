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Türkiye’nin en "HUZUR"lu şampiyonası!

8 branşta toplam 400’e yakın lisanslı sporcuya sahip, koruma ve bakıma muhtaç çocukların spor yapması, sosyalleşmesi adına çok önemli bir misyonu bulunan Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar’a bağlı spor kulübü bünyesinde düzenlenen Mini Bocce 2018 Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu.

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Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Huzurevleri, Rehabilitasyon Merkezleri ve Çocuk Destek Merkezlerinin katılımıyla Başiskele Spor Salonu’nda toplam 40 lisanslı sporcu ve antrenörün yer aldığı Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Mini Bocce Oyunları’nda, sporcuların heyecanı görülmeye değerdi.

YÜMNÜ VE ÇİNTİMAR DA KATILDI

Turnuvaya Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürü ve aynı zamanda ftubol hakem gözlemcisi olan Bekir Yümnü, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Başiskele Spor İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mesut Yalçın, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Spor Koordinatörü Cihan Çetin, beden eğitimi öğretmenleri ve bocce antrenörleri katıldı.

CİHAN ÇETİN TEŞEKKÜR ETTİ…

Turnuva Koordinatörü Cihan Çetin açıklamasında “Yaşlılarımız, çocuklarımız ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan çocukların, birbirileriyle iletişim kurarak ortak etkinliklerde bulunmaları ve farklı duygu ve düşüncelerin aynı anda bir araya gelmesi, rehabilite anlamında en büyük kazanç olmuştur. 2018 Mini Bocce Oyunları’na katılan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Oyunlarda dereceye giren ilk 3’e kupa, tüm sporculara ise madalya takdim edildi.

GÖREV ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLER:

Cihan Çetin - Koord.

Mehtap Aydoğan

Gülşah Çankaya

Yağız Yazıcı

Gülcan Gür - Ant.

Zabit Pustu – Ant.

Bugün 12:47 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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