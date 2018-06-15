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Bugün 12:55 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:20 TSİ )

AKP'lilerden kalabalık bayramlaşma

AKP geleneksel olarak düzenlenen parti bayramlaşmasını il binası önünde bayramın 1’nci günü gerçekleştirdi.

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AKP geleneksel olarak düzenlenen parti bayramlaşmasını il binası önünde bayramın 1’nci günü gerçekleştirdi. AKP’nin geleneksel düzenlediği bayramlaşma programına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Bilim ve Sanayi eski Bakanı Nihat Ergün, AKP İl eski başkanı Şemsettin Ceyhan, belediye başkanları, Milletvekilleri, Milletvekili adayları, İl ve ilçe Gençlik Kolları Başkanları, meclis üyeleri parti teşkilatı üyeleri katıldı.

BÜYÜK ZAFERE TAŞIYACAĞIZ

İlk olarak konuşan İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “AK Parti ailesinin ferdiyiz. Ve 16 yıldır bu ülkenin kaderinde söz sahibi oluyoruz. Bugün bayram günü bugün bayramlaşmaya sarılmaya, birleşmeye ihtiyacımız var. Kardeşlerimiz arasındaki küskünlükleri bertaraf edelim. 24 Haziran’da Kocaeli olarak önemli başarılara imza atacağız. Bu çalışmalarımız 24 Haziran’a kadar devam edecek. 24 Haziran’da inşallah iki bayramı birlikte yaşayacağız. Kocaeli’ni büyük bir zafere taşıyacağız” dedi.

ÜLKEMİZ BÜYÜYECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Nice güzel bayramlarda kalkınmış, gelişmiş bir Türkiye’de akan kanın durduğu bir dünyada birlikte olmayı temenni ediyorum. Başka bayramlarda ülkemiz daha iyi büyüyecek” dedi. Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Bilim ve Sanayi eski bakanı Nihat Ergün, “Bayramınız mübarek olsun. Önümüzde bir seçim var. Hep birlikte yeni bir başlangıç yapacağız” diye konuştu.

BOYNUMUZ EĞİLMEDİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Rabbim nice bayramlara birlik ve beraberlik ile ulasmayı nasip eylesin. Sadece 2 bayramımızı muhalefetle kutladık. Diğerlerini hep birlikte kutladık. 24 Haziran’da da AK Parti Kocaeli teşkilatları olarak hep birlikte sandığa gidiyoruz. Hiçbir seçimde mahcup olmadık, boynumuz eğilmedi. Tüm halkımıza teşekkür borcumuz var. Kocaeli Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden biri. Tekrardan bayramınız mübarek olsun” dedi.

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Bugün 12:55 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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