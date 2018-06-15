CHP’ye bayram geldi

CHP il örgütü geleneksel bayramlaşma programını İzmit İlçe binası önünde gerçekleştirdi. Bayramlaşma programına milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, eski MilletvekilLERİ Erol Köse, Hikmet Erenkaya, Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, eski İlçe Başkanı Mehmet ümit Küçükkaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan, milletvekili adayları, ilçe başkanları ve parti örgütü katılım sağladı. Birlik ve beraberlik içinde geçen bayramlaşma program sonunda tüm partililer toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

