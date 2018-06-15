Bayramda Petrol İş'in gündemi Flormar işçisiydi!

Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesinin geleneksel bayramlaşması İzmit Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Eski Postane Sokak Çağlayan iş merkezindeki sendika binasında gerçekleştirdi. Sendika üyelerinin çocuklarıyla katıldıkları bayramlaşma samimi ve sıcak bir ortam da gerçekleşirken bayramlaşmaya Başkan Salik Akduman kusursuz ev sahipliği yaparken sendika başkan yardımcısı Nesimi Yetişoğlu, Tekin Kara, şube yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri çalışanları katıldı.

Ramazanı sokakta geçirdiler

Bayramlaşma programında açıklama yapan Petrol-İş sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Salih Akduman “Dünyada büyük bir zulüm ve kan var. Rabbim inşallah bunların hepsini ters düz yapacak. Dünyada ve ülkemizde sorunlar yaşıyoruz. Önümüzde bir seçim var. Bu seçim barışın, özgürlüklerin ve örgütlenmenin önündeki engellerin kalktığı, refahın iş güvencesinin seçimi olur. Bu bayram Türkiye’de ve ülkemizde sermayenin ne kadar baskıcı oluğunu görüyoruz. 33 gündür Flormar iş yerinde sendikasına üye oldukları için atılan 124 işçi arkadaşımız direnişiyle karşı karşıyayız. Onlar 1 aydır ramazanı sokakta geçirdiler. Onların bizde yanlarında olmaya çalıştık” dedi.

Zaferle çıkacaklar

Akduman, “Sizlerin desteğiyle onlara yardımcı olduk. Flormar iş yerini protesto ediyoruz. Güzellik makyaj malzemeleri üreten bu firmanın makyajları aktı. Onların makyaj malzemeleri emekçinin yanında olmadıkları sürece dünyayı güzelleştirmeyecek. İşyeri tüm kamuoyuna şikâyet ediyoruz. Kadınlarımızın bir ses vermelerini istiyoruz. Flormar iş yerini protesto etsinler ve orada çalışanların çoğu bayan oldukları için kadın desteği çok önemli. İnşallah onlar bu direnişlerinden zaferle çıkacaklar. Flormar iş yerine sesleniyoruz. Bu mübarek günde vicdanlarını dinlemeye çağırıyoruz dedi. Biz Petrol İş ailesi olarak zafer her zaman direnen emekçi kardeşlerimizin olacaktır diyoruz dedi.

Flomar’ın makyajı akmıştır

Gebze organize sanayi bölgesi içinde uzun yıllardır hizmet veren ve 33 gündür Petrol İş Gebze şubesine üye oldukları için işten atılan 124 işçinin direnişi hakkında konuşan Akduman, “Kocaeli halkından ve tüm bayanlardan Flormar firmasının ürünlerini almayarak onları protesto edip çoğunluğu bayan çalışan işçilerimize destek vermelerini bekliyoruz. Floramın makyajı akmıştır. Sahte makyajla halkın gözünü boyayamayacakları ortaya çıkmıştır. Emekçinin ve çalışanların birlik ve beraberlik mücadelesi tüm insanlığı ve çalışanları hayatını güzelleştirecektir” şeklinde konuştu.