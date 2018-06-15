Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:05 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:22 TSİ )

Bayramda Petrol İş'in gündemi Flormar işçisiydi!

Petrol-İş sendikası Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşen bayramlaşmanın ardaından Flormar’da sendikaya üye olan 124 işçinin işten çıkartılması ile ilgili konuşan şube başkanı Salih Akduman, “Floramın makyajı akmıştır. Sahte makyajla halkın gözünü boyayamayacakları ortaya çıkmıştır. Emekçinin ve çalışanların birlik ve beraberlik mücadelesi tüm insanlığı ve çalışanları hayatını güzelleştirecektir” dedi.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesinin geleneksel bayramlaşması İzmit Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Eski Postane Sokak Çağlayan iş merkezindeki sendika binasında gerçekleştirdi. Sendika üyelerinin çocuklarıyla katıldıkları bayramlaşma samimi ve sıcak bir ortam da gerçekleşirken bayramlaşmaya Başkan Salik Akduman kusursuz ev sahipliği yaparken sendika başkan yardımcısı Nesimi Yetişoğlu, Tekin Kara, şube yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri çalışanları katıldı.

Ramazanı sokakta geçirdiler

Bayramlaşma programında açıklama yapan Petrol-İş sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Salih Akduman “Dünyada büyük bir zulüm ve kan var. Rabbim inşallah bunların hepsini ters düz yapacak. Dünyada ve ülkemizde sorunlar yaşıyoruz. Önümüzde bir seçim var. Bu seçim barışın, özgürlüklerin ve örgütlenmenin önündeki engellerin kalktığı, refahın iş güvencesinin seçimi olur. Bu bayram Türkiye’de ve ülkemizde sermayenin ne kadar baskıcı oluğunu görüyoruz. 33 gündür Flormar iş yerinde sendikasına üye oldukları için atılan 124 işçi arkadaşımız direnişiyle karşı karşıyayız. Onlar 1 aydır ramazanı sokakta geçirdiler. Onların bizde yanlarında olmaya çalıştık” dedi.

Zaferle çıkacaklar

Akduman, “Sizlerin desteğiyle onlara yardımcı olduk. Flormar iş yerini protesto ediyoruz. Güzellik makyaj malzemeleri üreten bu firmanın makyajları aktı. Onların makyaj malzemeleri emekçinin yanında olmadıkları sürece dünyayı güzelleştirmeyecek. İşyeri tüm kamuoyuna şikâyet ediyoruz. Kadınlarımızın bir ses vermelerini istiyoruz. Flormar iş yerini protesto etsinler ve orada çalışanların çoğu bayan oldukları için kadın desteği çok önemli. İnşallah onlar bu direnişlerinden zaferle çıkacaklar. Flormar iş yerine sesleniyoruz. Bu mübarek günde vicdanlarını dinlemeye çağırıyoruz dedi. Biz Petrol İş ailesi olarak zafer her zaman direnen emekçi kardeşlerimizin olacaktır diyoruz dedi.

Flomar’ın makyajı akmıştır

Gebze organize sanayi bölgesi içinde uzun yıllardır hizmet veren ve 33 gündür Petrol İş Gebze şubesine üye oldukları için işten atılan 124 işçinin direnişi hakkında konuşan Akduman, “Kocaeli halkından ve tüm bayanlardan Flormar firmasının ürünlerini almayarak onları protesto edip çoğunluğu bayan çalışan işçilerimize destek vermelerini bekliyoruz. Floramın makyajı akmıştır. Sahte makyajla halkın gözünü boyayamayacakları ortaya çıkmıştır. Emekçinin ve çalışanların birlik ve beraberlik mücadelesi tüm insanlığı ve çalışanları hayatını güzelleştirecektir” şeklinde konuştu.

Bugün 13:05 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Büyük Ada ve Mehtap turları başlıyor mask
Büyük Ada ve Mehtap turları başlıyor
Erdoğan'dan flaş bedelli açıklaması! mask
Erdoğan'dan flaş bedelli açıklaması!
Sigarayı bırakana ikramiye! mask
Sigarayı bırakana ikramiye!
Cumhurbaşkanı'ndan TRT kararı mask
Cumhurbaşkanı'ndan TRT kararı
Meşhur simitçi, bayramda çocukların yüzünü güldürdü mask
Meşhur simitçi, bayramda çocukların yüzünü güldürdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı mask
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu? mask
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu?
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı mask
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı

GALERİ

Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL