Demoktarik Sol Parti il binasında gerçekleşen bayramlaşma programına il Başkanı Halim Dedeoğlu, İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Parti Meclis Üyesi Numan Gülşah, İl başkan yardımcısı Acar Çakar, Hüseyin Tuluç, ilçe yönetiminden Rasim Kara, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve partililer katıldı. Bayramlaşmaının ardından söz alan DSP Başkanı Halim Dedeoğlu “11 ayın sultanı ramazan ayını bitirdik. Bugün bayramın birinci gününü tüm ulusça kutluyoruz. Ülkemizin çok kritik dönemlerden geçtiği, gerek iç gerek, dış sıkıntıların çok olduğu bir dönemdeyiz. Bu vesileyle bu bayramın tüm İslam alemine, tüm dünyaya adalet barış ve huzur getirmesini diliyorum. Ülkemizin ramazan bayramı kutlu olsun. 24 Haziranda yapılacak olan seçimin huzur içinde kavgasız gürültüsüz geçmesini ve sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bayramlaşmanın ardından 45 yaşına giren DSP ilçe Başkanı Hülya Yıldırım için küçük bir kutlama yapılarak pasta kesip doğum günü kutlandı.
Bugün 13:38 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:39 TSİ )
Dedeoğlu: Hiçbir şeyin tadı kalmadı, ülkenin huzura ihtiyacı var
Demokratik Sol Parti il binasında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Halim Dedeoğlu, "Seçimlerde eski ruh kalmadı. Hiçbirşeyin tadı yok. Ülkenin huzura ihtiyacı var. 24 Haziranda yapılacak olan seçimin huzur içinde kavgasız gürültüsüz geçmesini diliyorum" dedi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz