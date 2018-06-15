Doğan’ın bayram harçlığı Karaosmanoğlu’ndan

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan AKP Kocaeli teşkilatlarının bayramlaşma törenine katıldı. Parti binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AKP teşkilatlarının yoğun katılım sağladığı törende İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ağabeyim diye nitelendirdiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlunun elini öptü ve bayram harçlığını aldı. Oldukça samimi karelerin yaşandığı bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.