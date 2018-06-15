İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan AKP Kocaeli teşkilatlarının bayramlaşma törenine katıldı. Parti binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AKP teşkilatlarının yoğun katılım sağladığı törende İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ağabeyim diye nitelendirdiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlunun elini öptü ve bayram harçlığını aldı. Oldukça samimi karelerin yaşandığı bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Bugün 13:41 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:03 TSİ )
Doğan’ın bayram harçlığı Karaosmanoğlu’ndan
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan AKP Kocaeli teşkilatlarının bayramlaşma törenine katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz