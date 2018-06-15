Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:41 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:03 TSİ )

Doğan’ın bayram harçlığı Karaosmanoğlu’ndan

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan AKP Kocaeli teşkilatlarının bayramlaşma törenine katıldı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan AKP Kocaeli teşkilatlarının bayramlaşma törenine katıldı. Parti binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AKP teşkilatlarının yoğun katılım sağladığı törende İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ağabeyim diye nitelendirdiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlunun elini öptü ve bayram harçlığını aldı. Oldukça samimi karelerin yaşandığı bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bugün 13:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Erdoğan'dan flaş bedelli açıklaması! mask
Erdoğan'dan flaş bedelli açıklaması!
Sigarayı bırakana ikramiye! mask
Sigarayı bırakana ikramiye!
Cumhurbaşkanı'ndan TRT kararı mask
Cumhurbaşkanı'ndan TRT kararı
Meşhur simitçi, bayramda çocukların yüzünü güldürdü mask
Meşhur simitçi, bayramda çocukların yüzünü güldürdü
İzmit Jandarma Komutanı değişti mask
İzmit Jandarma Komutanı değişti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı mask
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu? mask
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu?
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı mask
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı

GALERİ

Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL