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Bugün 13:44 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:46 TSİ )

Türkiye Judo Şampiyonası’na Kocaeli damgasını vurdular…

Kocaelili Judocularımız, Eskişehir’deki Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda zirveye oturdu.

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757 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda kocaelili judocularımız tam 15 madalya kazanarak, başarı sağladı

5 ALTIN, 4 GÜMÜŞ, 6 BRONZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü judocularının da katıldığı turnuva, zorlu karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonluk için yoğun efor sarf eden mavi beyazlı minikler, bu yılda 15 madalya kazanarak zirvedeki yerini korudu. Mavi Beyazlı Judocular, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nı 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada tamamladı. Sıralamada ikincilik Manisa, üçüncülük Konya’nın oldu.

ŞAMPİYONADAKİ TÜRKİYE DERECELERİMİZ:

32 Kg     İlayda AYDIN                     1.

34 Kg     Berkay AYDIN                   1.

38 Kg     Ali BOZKURT                     1.

42 Kg     İbrahim DEMİREL              1.

46 Kg     Enes ÇAKAN                      1.

60 Kg     Emre KARADUMAN          1.

60 Kg     Muhammed YAZICI            2.

46 Kg     Enes ATA                            2.

52 Kg     Ada Aleyna ARABACI        2.

50 Kg     Seydi GÜNEŞ                    2.

+73 Kg  Yusuf Kaan ENGİN             2.

32 Kg     Zeynep Betül S.KAYA        3.

34 Kg     Ahmet Efe YİĞİT                3.

36 Kg     Nurten DOĞRUSOY          3.

38 Kg     Caner FİDAN                     3.

Bugün 13:44 TSİ - Spor

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