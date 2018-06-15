Millet Bahçesi'ne Kocaelispor müzesi kurulsun!

İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oluyor... Taraftar bir nebze olsun mutlu oldu... Bayram sevincini erken yaşadı. Şimdi o bahçede Kocaelispor müzesi kurulsun istiyoruz... Önerimizi kent büyüklerine sunuyoruz ve böylece İsmetpaşa ve Kocaelispor ruhu, tıpkı Sekapark’taki Seka ruhu gibi yaşatılsın istiyoruz. Bakalım millet bahçesi olduktan sonra, bu önerimiz kabul görecek mi?..