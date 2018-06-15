İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oluyor... Taraftar bir nebze olsun mutlu oldu... Bayram sevincini erken yaşadı. Şimdi o bahçede Kocaelispor müzesi kurulsun istiyoruz... Önerimizi kent büyüklerine sunuyoruz ve böylece İsmetpaşa ve Kocaelispor ruhu, tıpkı Sekapark’taki Seka ruhu gibi yaşatılsın istiyoruz. Bakalım millet bahçesi olduktan sonra, bu önerimiz kabul görecek mi?..
Bugün 13:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:50 TSİ )
Millet Bahçesi'ne Kocaelispor müzesi kurulsun!
Kocaelisporlular müjdeee... İsmetpaşa Stadı'nın yeri Millet Bahçesi oluyor... İçinde Kocaelispor müzesi kurulmalı...
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:46 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz