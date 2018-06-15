1.Tur maçlarını Çorlu’da oynayan ve şampiyon olarak 2.Tur’a yükselen ekibimizde yeni hedef, final grubuna kalmak. Eskişehir’de final vizesi arayacak olan ve Türkiye Şampiyonluğu bulunan temsilcimizin muhtemel rakipleri belli. Buna göre Çayırovaspor ile birlikte İstanbul’dan Gürpınar, Güngören, Sakarya Harb-iş, Balıkesir Gönen Belediyespor ve Bartınspor Eskişehir Grubu’nda yer alan takımlar. Temsilcimizin esas rakipleri ise 18 Haziran’da yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. 6 takımın 3’erli 2 ayrı grupta mücadele edeceği maçlar 19-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak.
Bugün 13:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
Çayırova şimdi de Eskişehir yolcusu
Türkiye Şampiyonası’nda son 20 takım arasına kalan Çayırovaspor U-17 Takımı’nın mücadele vereceği 2.Tur Grup Merkezi belli oldu.
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Bugün 13:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz