Çayırova şimdi de Eskişehir yolcusu

1.Tur maçlarını Çorlu’da oynayan ve şampiyon olarak 2.Tur’a yükselen ekibimizde yeni hedef, final grubuna kalmak. Eskişehir’de final vizesi arayacak olan ve Türkiye Şampiyonluğu bulunan temsilcimizin muhtemel rakipleri belli. Buna göre Çayırovaspor ile birlikte İstanbul’dan Gürpınar, Güngören, Sakarya Harb-iş, Balıkesir Gönen Belediyespor ve Bartınspor Eskişehir Grubu’nda yer alan takımlar. Temsilcimizin esas rakipleri ise 18 Haziran’da yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. 6 takımın 3’erli 2 ayrı grupta mücadele edeceği maçlar 19-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak.