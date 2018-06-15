Mor-Beyazlılar şimdi de Denizlispor U-21 Takımı’ndan forvet oyuncusu Şefik Can Erel’le anlaşma sağladı. Hücum hattının taze kanı olacak olan oyuncu, Sportif Direktör Abbas Sır ile yaptığı görüşme sonucunda Gebzespor’a ‘evet’ dedi. 2015 yılında Denizlispor’da profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncunun 3.Lig’de 14 maçı bulunuyor. 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Denizli Büyükşehir Belediyespor’la anlaşma sağlayan ve burada 14 maç oynadıktan sonra yeniden Denizlispor’a geri dönen Şefik Can Erel geride bıraktığımız sezonda Denizlispor U-21 Takımı’nda forma giydi.
Bugün 13:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:54 TSİ )
Gebze’de gençlik aşısı!
3.Lig’e yeniden dönen temsilcimiz Gebzespor’da transfer şov devam ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:52 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz