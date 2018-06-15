Gebze’de gençlik aşısı!

Mor-Beyazlılar şimdi de Denizlispor U-21 Takımı’ndan forvet oyuncusu Şefik Can Erel’le anlaşma sağladı. Hücum hattının taze kanı olacak olan oyuncu, Sportif Direktör Abbas Sır ile yaptığı görüşme sonucunda Gebzespor’a ‘evet’ dedi. 2015 yılında Denizlispor’da profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncunun 3.Lig’de 14 maçı bulunuyor. 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Denizli Büyükşehir Belediyespor’la anlaşma sağlayan ve burada 14 maç oynadıktan sonra yeniden Denizlispor’a geri dönen Şefik Can Erel geride bıraktığımız sezonda Denizlispor U-21 Takımı’nda forma giydi.