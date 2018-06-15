Zülal ne yapsın soyadı Altın!

Bulgaristan’da yapılan şampiyonada tekvandocumuz Zülal Altın, 63 kiloda şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden sporcumuz göğsümüzü kabarttı. Sporcusunun başarısıyla büyük övünç duyan Cemal Temel “çok daha büyük başarılar elde edecek. Ondan umutluyum. Çalışmalarına devam edecek ve mutlaka zirveye çıkacak” dedi.