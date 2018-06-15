Bulgaristan’da yapılan şampiyonada tekvandocumuz Zülal Altın, 63 kiloda şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden sporcumuz göğsümüzü kabarttı. Sporcusunun başarısıyla büyük övünç duyan Cemal Temel “çok daha büyük başarılar elde edecek. Ondan umutluyum. Çalışmalarına devam edecek ve mutlaka zirveye çıkacak” dedi.
Bugün 13:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:55 TSİ )
Zülal ne yapsın soyadı Altın!
Bulgaristan’da yapılan şampiyonada tekvandocumuz Zülal Altın, 63 kiloda şampiyon oldu.
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Bugün 13:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz