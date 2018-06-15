Oğlu Muhammed de geleneksel okçulukta zaferden zafere koşuyor. İstanbul’d6a düzenlenen ve 50 ülkeden 2000 sporcunun katıldığı 6. Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk yarışmasında Cemal Temel’in oğlu Muhammed Ali Temel 2’nci oldu.
Bugün 13:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:55 TSİ )
Ne de olsa babasının oğlu…
Tekvandonun ülkemizdeki önde gelen isimlerinden olan Cemal Temel, kendisi Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcular yetiştirirken.
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Bugün 13:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz