Sözde değil ‘ÖZ’de sponsor: Emre Öz

Kulübün en büyük sponsoru durumundaki Emre Öz, Kulüp Başkanı Bülent Akyüz tarafından ödüllendirildi. Takımın minik futbolcularının da tam takım hazır bulunduğu ödül töreninde Başkan Akyüz bir plaket verdiği Öz Kuaförün sahibi Emre Öz’e teşekkür etti. Bayındırlık İş Merkezinde faaliyet gösteren Öz, kulübün en büyük destekçisi durumunda bulunuyor. Akyüz törende yaptığı konuşmada “Sponsorumuz Emre Öz’e hediyesini ve plaketini takdim ettik. Kendisine kulübümüz adına çok teşekkür ediyorum. Katkıları unutulmazdır” dedi. Törende yöneticiler ve kurucu başkan Erdoğan Yabanabat da hazır bulundu.