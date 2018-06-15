Sporcumuz Ayşe Dudu Karatay, tüm rakiplerini yenerek kupaya uzanırken gözünü dünyanın da zirvesine dikti. Antrenör Cemal temel “ Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda sesimizi duyuran kızımıza teşekkür ediyorum ve onunla gurur duyuyorum” dedi.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
Ayşe Dudu Karatay Avrupa şampiyonu oldu
Kentimizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli sporculardan olan Para Tekvandocu Ayşe Dudu Karatay, Avrupa’nın zirvesine çıktı.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz