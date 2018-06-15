Ayşe Dudu Karatay Avrupa şampiyonu oldu

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Sporcumuz Ayşe Dudu Karatay, tüm rakiplerini yenerek kupaya uzanırken gözünü dünyanın da zirvesine dikti. Antrenör Cemal temel “ Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda sesimizi duyuran kızımıza teşekkür ediyorum ve onunla gurur duyuyorum” dedi.