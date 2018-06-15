Osman çakır’ın önderliğinde Rektör Sadettin Hülagü’nün de olumlu yaklaşımıyla tedavisi süren Melih Gürbüztürk’ü son olarak Faruk Sarman ziyaret etti. Sarman açıklamasında “Eski Kocaelisporlu Ankara Petrolofisi’nden de takım arkadaşım güzel ağabeyim Melih Gürbüztürk’ü, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ettim. Sonrasında diğer efsane Kocaelisporlu ağabeylerim de gelince çok mutlu oldum. Melih ağabeylin herkese selamları var. Herkesin duasını bekliyor. Rabbim Melih ağabeye ve tüm hastalara şifalar versin inşallah. Yalnız değilsin Melih ağabey” dedi.
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Melih’in odası bir an boş kalmıyor
Kocaelispor’un 90’lı yıllardaki efsane kaptanlarından Melih Gürbüztürk’ün KOÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğü odası bir an olsun boş kalmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz