Melih’in odası bir an boş kalmıyor

Osman çakır’ın önderliğinde Rektör Sadettin Hülagü’nün de olumlu yaklaşımıyla tedavisi süren Melih Gürbüztürk’ü son olarak Faruk Sarman ziyaret etti. Sarman açıklamasında “Eski Kocaelisporlu Ankara Petrolofisi’nden de takım arkadaşım güzel ağabeyim Melih Gürbüztürk’ü, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ettim. Sonrasında diğer efsane Kocaelisporlu ağabeylerim de gelince çok mutlu oldum. Melih ağabeylin herkese selamları var. Herkesin duasını bekliyor. Rabbim Melih ağabeye ve tüm hastalara şifalar versin inşallah. Yalnız değilsin Melih ağabey” dedi.