Şampiyon Körfez G.B.’ne selam durun!

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Alt yapı liglerinde adeta kupa bırakmayan Metin Özkan yönetimindeki Körfez G.B.’nin U13 takımı da kupasını aldı. Şampiyonluk kupasını Özkan’ın bizzat elinden alan miniklerin, erken bayram sevinci görülmeye değerdi. Metin Özkan açıklamasında “17/16/13/yaş gruplarımız şampiyon oldular. Emeği geçe herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi.