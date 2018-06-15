Alt yapı liglerinde adeta kupa bırakmayan Metin Özkan yönetimindeki Körfez G.B.’nin U13 takımı da kupasını aldı. Şampiyonluk kupasını Özkan’ın bizzat elinden alan miniklerin, erken bayram sevinci görülmeye değerdi. Metin Özkan açıklamasında “17/16/13/yaş gruplarımız şampiyon oldular. Emeği geçe herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bugün 14:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Şampiyon Körfez G.B.’ne selam durun!
Körfez Gençler Birliği spor Kulübü, adeta tulum çıkardı.
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Bugün 14:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz