Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Süleyman Karadaş, “Bizi kırmayarak ve her fırsatta derneğimizin yanında olduğunu belirten, talebimizi yerine getiren İzmit Belediye Başkanımız Sayın Dr. Nevzat Doğan'a, personeline, bisikletleri derneğimize getirerek emek harcayan görevlilere ve kültür müdürlüğü personeline çok teşekkür ederim. Üyelerimizin iyi günlerde kullanmasını dilerim” dedi.
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Saha komiserlerimiz de bisikletlerine kavuştu
Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi yönetimi, İzmit Belediyesi’nden bir süre önce talep ettiği bisikletleri teslim aldı.
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Bugün 14:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz