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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 14:03 TSİ )

Dünya Kupası’nda bugün!

Dünya Kupası’nda bugün!

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13:00     Fransa – Avustralya

16:00     Arjantin – İzlanda

19:00     Peru – Danimarka

22:00     Hırvatistan – Nijerya

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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