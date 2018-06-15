Dünya Kupası adeta Sekapark’ta oynanıyor

TRT 1 ekranından canlı olarak vyayınlanan maçlar SekaparkK@bin’deki dev ekranda heyecanlı dakikalar sunuyor. Bir ay boyunca sürecek olan karşılaşmalar K@bin’in dev led ekranında futbolseverlerle olacak.

RUSYA’DAN GALİBİYET

Yaz ayları boyunca çocuklar için farklı etkinliklere sahne olan Sekapark, bu kez de Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapıyor. Önceki akşam saat 18.00’de K@bin’de ilk olarak Rusya-Suudi Arabistan maçı izlendi. Heyecanlı karşılaşmada Rusya üstünlüğü ele alarak rakibi Suudi Arabistan’ı 5-0 yendi.