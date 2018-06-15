3.Lig’de Kayhan Çubuklu ile istediği bir yerde sezonu 11 tamamlayan Gölcükspor, yeni sezonda atılım yapmak istiyor. Ancak maddi sıkıntı en büyük engel olarak görülüyor. Başkan Ahmet Şahin, arife günü yönetimle bir araya gerek durum değerlendirmesinde bulundu. Oluşturulan transfer komitesi, pazartesi gününden itibaren önce iç, sonra da dış transferlerde görüşmelere başlayacak. Kayhan Çubuklu’nun raporuna göre hareket edeceklerini söyleyen Başkan Şahin “Hocamızla sorunumuz yok. Yola beraber devam ediyoruz ve ona çok güveniyoruz” dedi.
Bugün 14:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Gölcükspor bayram sonrası hareketleniyor
3.Lig’de Kayhan Çubuklu ile istediği bir yerde sezonu 11 tamamlayan Gölcükspor, yeni sezonda atılım yapmak istiyor.
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Bugün 14:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz