Hükmen yenilgilerin önü ardı kesilmiyor

U-11 LİGİ HAFTA SONU HÜKMEN ALAN TAKIMLAR:
C GRUBU DERİNCE G.B.
D GRUBU YEŞİLOVA SPOR
E GRUBU BAŞİSKELE BLD.
E GRUBU ŞİRİN SPOR
U-11 LİGİ HAFTA İÇİ HÜKMEN ALAN TAKIMLAR:
C GRUBU İZMİT BLD.SPOR
D GRUBU KÖRFEZ İLÇESİ B.
Sahaya çıkmayan takımların sayısı artık rekora koşuyor. Bu sezonki kadar ligden çekilme yaşanmamıştı. İşte geçen hafta maçlara çıkmayan takımların dökümü...
C GRUBU DERİNCE G.B.
D GRUBU YEŞİLOVA SPOR
E GRUBU BAŞİSKELE BLD.
E GRUBU ŞİRİN SPOR
C GRUBU İZMİT BLD.SPOR
D GRUBU KÖRFEZ İLÇESİ B.
Bugün 14:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz