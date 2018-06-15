Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:33 TSİ )

KASKF’nin bayramlaşmasına bu yıl yoğun ilgi vardı

Kentimizin en eski geleneksel organizasyonlarından biri olan Spor Ailesi Bayramlaşması dün, her zamanki gibi yine Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşti.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Törene, Kocaeli MHP Milletvekili ve Kocaelispor’un efsane kaptanı Saffet Sancaklı da katıldı

AYDIN VE EKİBİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI…

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın ve yönetimi ile personelin titiz bir ev sahipliği örneği sergilediği törene, geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl yoğun bir katılım gözlendi. Bayram tatilinin kısa olması ve spor camiasının tatilde başka yerlere gitmeyi tercih etmemesi, sayıyı da otomatikman artırdı. Programda bir konuşma yapan Kocaelispor’un 90’lı yıllardaki efsane kaptanı, şimdiki Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, “Burası benim yuvam. Her zaman kendimi Kocaelili hissettim. İstanbul doğumluyum ve Gazi Osman Paşa’da büyüdüm. Ama Kocaeli benim evimdir. Hepinizin bayramını can-ı gönülden kutluyorum” dedi.

AKMAN VE KIRLI’YA YOĞUN İLGİ… SÜLOĞLU’NA SAYGI…

Geçtiğimiz bayramlaşmaların müdavimi olan, kentimizin en eski spor insanları Yılmaz Kırlı ve Bünyamin Akman, törende yoğun ilgi gördü. Onursal Başkanlar Muammer Hazer ve Rafet Kırgız da törende hazır bulundu. Her bayramlaşmaya görülmeye alışılan merhum Cahit Süloğlu’nun eksikliği ise hissedildi. Süloğlu ve diğer merhum spor insanlarının anısına saygı duruşu yapıldı. Herkes Bünyamin Akman’ın ve Yılmaz Kırlı’nın elini öperken, hayır duasını aldı. Bu arada bayan yöneticilerin de bayramlaşmaya bu yıl daha çok ilgi gösterdikleri dikkat çekti. Celal Güreşen, kendi elleriyle hazırladığı lokumları konuklara ikram etti. Böylece bir bayramlaşma töreni daha büyük bir haz içerisinde gerçekleştirildi.

2-1529062279.jpg?

3-1529062290.jpg?

Bugün 14:29 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Nazmi Kahveciler tığ gibi oldu mask
Nazmi Kahveciler tığ gibi oldu
Hükmen yenilgilerin önü ardı kesilmiyor mask
Hükmen yenilgilerin önü ardı kesilmiyor
Melih’in odası bir an boş kalmıyor mask
Melih’in odası bir an boş kalmıyor
Zülal ne yapsın soyadı Altın! mask
Zülal ne yapsın soyadı Altın!
Gölcükspor bayram sonrası hareketleniyor mask
Gölcükspor bayram sonrası hareketleniyor
Şampiyon Körfez G.B.’ne selam durun! mask
Şampiyon Körfez G.B.’ne selam durun!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı mask
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu? mask
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu?
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı mask
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı mask
Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı

GALERİ

Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL