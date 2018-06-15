KASKF’nin bayramlaşmasına bu yıl yoğun ilgi vardı

Törene, Kocaeli MHP Milletvekili ve Kocaelispor’un efsane kaptanı Saffet Sancaklı da katıldı

AYDIN VE EKİBİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI…

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın ve yönetimi ile personelin titiz bir ev sahipliği örneği sergilediği törene, geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl yoğun bir katılım gözlendi. Bayram tatilinin kısa olması ve spor camiasının tatilde başka yerlere gitmeyi tercih etmemesi, sayıyı da otomatikman artırdı. Programda bir konuşma yapan Kocaelispor’un 90’lı yıllardaki efsane kaptanı, şimdiki Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, “Burası benim yuvam. Her zaman kendimi Kocaelili hissettim. İstanbul doğumluyum ve Gazi Osman Paşa’da büyüdüm. Ama Kocaeli benim evimdir. Hepinizin bayramını can-ı gönülden kutluyorum” dedi.

AKMAN VE KIRLI’YA YOĞUN İLGİ… SÜLOĞLU’NA SAYGI…

Geçtiğimiz bayramlaşmaların müdavimi olan, kentimizin en eski spor insanları Yılmaz Kırlı ve Bünyamin Akman, törende yoğun ilgi gördü. Onursal Başkanlar Muammer Hazer ve Rafet Kırgız da törende hazır bulundu. Her bayramlaşmaya görülmeye alışılan merhum Cahit Süloğlu’nun eksikliği ise hissedildi. Süloğlu ve diğer merhum spor insanlarının anısına saygı duruşu yapıldı. Herkes Bünyamin Akman’ın ve Yılmaz Kırlı’nın elini öperken, hayır duasını aldı. Bu arada bayan yöneticilerin de bayramlaşmaya bu yıl daha çok ilgi gösterdikleri dikkat çekti. Celal Güreşen, kendi elleriyle hazırladığı lokumları konuklara ikram etti. Böylece bir bayramlaşma töreni daha büyük bir haz içerisinde gerçekleştirildi.