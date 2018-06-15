Metin Özkan’ın koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvanın açılışı ve finali her yıl adeta bir konser havasında geçiyor. Yine ünlü sanatçılar ve futbolcuları katılacağı final maçı öncesinde tüm hazırlıklar sürüyor. Turnuvanın hamiliğini yapan körfez belediye Başkanı İsmail Baran “Bu yıl da güzle bir finalle turnuvamızı tamamlayacağız. Tüm halkımız davetlidir. Beraberce gülüp eğleneceğiz ve adeta bayramı bir kez daha yaşayacağız. Bugünlerde buna çok ihtiyacımız var” dedi. Seçim haftası olması nedeniyle, kentin siyasi yöneticilerinin de finale ilgi göstermesi bekleniyor.
Bugün 14:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Çarşamba günü bütün yollar Körfez’e çıkar!
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın desteklediği 7.Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda 20 Haziran Çarşamba akşamı şölen havasında bir final izlenecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:33 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz