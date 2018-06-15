Çarşamba günü bütün yollar Körfez’e çıkar!

Metin Özkan’ın koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvanın açılışı ve finali her yıl adeta bir konser havasında geçiyor. Yine ünlü sanatçılar ve futbolcuları katılacağı final maçı öncesinde tüm hazırlıklar sürüyor. Turnuvanın hamiliğini yapan körfez belediye Başkanı İsmail Baran “Bu yıl da güzle bir finalle turnuvamızı tamamlayacağız. Tüm halkımız davetlidir. Beraberce gülüp eğleneceğiz ve adeta bayramı bir kez daha yaşayacağız. Bugünlerde buna çok ihtiyacımız var” dedi. Seçim haftası olması nedeniyle, kentin siyasi yöneticilerinin de finale ilgi göstermesi bekleniyor.