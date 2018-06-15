Gölcükspor’dan yetişen Eslem’in gelişimini gururla izlediğini söyleyen Hasan Alemdaroğlu, daha sonra bayan futbol ve futsal takımlarıyla iki kez dünya ikinciliği yaşamanın hazzını duyarken, bir gün elbette Dünya şampiyonu olacaklarına inanıyor. Alemdaroğlu “Öğrencimiz, okul takım kaptanımız Eslem Öztürk milli takım kadrosunda. Gurur duyuyoruz seninle Eslem” diyerek sosyal medyada anlamlı bir mesaj paylaştı.
Bugün 14:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:36 TSİ )
"Eslem ile gurur duyuyoruz…"
Kentimizin kupa rekortmeni antrenörü Hasan Alemdaroğlu, eski öğrencisi, Eslem Öztürk’ün milli takıma seçilmesiyle gurur duyduğunu açıkladı.
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Bugün 14:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz