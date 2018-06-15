"Eslem ile gurur duyuyoruz…"

Gölcükspor’dan yetişen Eslem’in gelişimini gururla izlediğini söyleyen Hasan Alemdaroğlu, daha sonra bayan futbol ve futsal takımlarıyla iki kez dünya ikinciliği yaşamanın hazzını duyarken, bir gün elbette Dünya şampiyonu olacaklarına inanıyor. Alemdaroğlu “Öğrencimiz, okul takım kaptanımız Eslem Öztürk milli takım kadrosunda. Gurur duyuyoruz seninle Eslem” diyerek sosyal medyada anlamlı bir mesaj paylaştı.