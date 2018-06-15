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Bugün 14:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:39 TSİ )

KOTO’dan kalabalık bayramlaşma

İlimizin en geniş kurumsal ailesine sahip olan Kocaeli Ticaret Odası’nın bayramlaşma programına ilgi yoğun oldu.

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Kocaeli Ticaret Odası, bayramlaşma programını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Erenkaya, Ömer Efe, Abdurrahman Çuhadar ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa, meclis üyeleri, komite üyeleri ve iş insanları büyük ilgi gösterdi. Programda ayrıca Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Umut Ongül, İzmit Genç İşadamları Derneği Başkanı Emrullah Yolasığmaz, Kızılay Başkanı Cengiz İpek de yer aldı.

BAŞKANLARDAN MESAJLAR

Bayramlaşma töreninde konuşma gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası ailesi olarak bir bayrama daha kavuşmanın ve bayram coşkusunu tüm üyelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Ramazan Bayramı’nın başta tüm dünyaya, ülkemize ve kentimize barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyor, herkese iyi bayramlar diliyoruz” derken, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan da, KOTO ailesinin birlik ve beraberliğinin daim olmasını dileyerek, “Bu özel günü bizlerle paylaşan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyoruz” dedi.

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Bugün 14:38 TSİ - Ekonomi

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