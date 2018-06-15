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Muhtarlardan iktidara serzeniş!

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün düzenlediği iftar programına katılan ilçeye bağlı mahallelerin muhtarları yaşadıkları sıkıntıları parti yöneticileri ile paylaştı. Muhtarlar, AKP iktidarı döneminde yetkilerinin ellerinden alındığını dile getirdi.

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CHP İzmit İlçe Örgütü, Teona Otel’de düzenlenen iftarda ilçede görev yapan muhtarları buluşturdu. Programa CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakar Çakar, parti yöneticileri ve muhtarlar katıldı. Buluşma sırasında konuşan il başkanı Cengiz Sarıbay, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki köprü görevini gördüklerini dile getirdi.

“SORUNLARINIZI BİLİYORUZ”

Muhtarların yaşadığı sıkıntıları bildiklerini kaydeden Sarıbay, “Bunları düzeltmek için partimiz seçim bildirgesinde birçok çalışmaya yer verdi. Sizler bizim için değerlisiniz” diye konuştu. Buluşmada söz alan Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan ise muhtarlar olarak birçok adaletsizliğe maruz kaldıklarını belirtti. Doğan ayrıca muhtarlık seçim pusulalarının da fotoğraflı olması gerektiğini söyledi.

“YETKİMİZİ ALDILAR”

Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın ise, “Kemal Kılıçdaroğlu sadece çalışma yapmadı, muhtarlar için anayasada yapacağı düzenlemeyi de açıkladı. Bizleri savunacak tek parti CHP. İktidar tüm yetkilerimizi elimizden aldı” diye konuştu. Son olarak konuşan milletvekili adayı Yeşim Akpınar ise, “81 ili 80 milyon insanıyla kucaklayacak Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında, CHP’nin iktidarında Türkiye’de herkesin yüzü gülecek” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:39 TSİ - Siyaset

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