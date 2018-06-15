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Ölen her 100 kişiden 33’ünün sebebi kanser!

HDP Kocaeli İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti.

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Şube başkanı Sait Ağdacı ile bir araya gelen HDP’liler bölgesel sorunlar hakkında oda yöneticileri ile görüş alışverişinde bulundu. Buluşma sırasında bir de istatistik paylaşan oda başkanı Sait Ağdacı, Kocaeli’de hayatını kaybeden her 100 kişiden 33’ünün kanserden öldüğünü ifade etti. 

YÜZDE 33 KANSER

Ağdacı, “Yapılan analizler ve sonuçları elimizde. Bunlardan çıkan sonuç Kocaeli’de ve özellikle Dilovası’nda kanser vakaların devam ettiğini gösteriyor. Herkes atıp tutuyor, ama öyle atıp tutanlar gitsin bakalım oradaki evlere. Hiç yoksa her evde KOAH hastası var. Ölen her 100 kişiden 33’ü kanser sebebiyle yaşamını yitiriyor” dedi. HDP Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, geçmişte yaptıkları Dilovası’ndaki fabrika sahiplerinin siyasileri markaj altına aldığını ileri sürdü.

Bugün 14:41 TSİ - Sağlık

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