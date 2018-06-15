Ölen her 100 kişiden 33’ünün sebebi kanser!

Şube başkanı Sait Ağdacı ile bir araya gelen HDP’liler bölgesel sorunlar hakkında oda yöneticileri ile görüş alışverişinde bulundu. Buluşma sırasında bir de istatistik paylaşan oda başkanı Sait Ağdacı, Kocaeli’de hayatını kaybeden her 100 kişiden 33’ünün kanserden öldüğünü ifade etti.
YÜZDE 33 KANSER
Ağdacı, “Yapılan analizler ve sonuçları elimizde. Bunlardan çıkan sonuç Kocaeli’de ve özellikle Dilovası’nda kanser vakaların devam ettiğini gösteriyor. Herkes atıp tutuyor, ama öyle atıp tutanlar gitsin bakalım oradaki evlere. Hiç yoksa her evde KOAH hastası var. Ölen her 100 kişiden 33’ü kanser sebebiyle yaşamını yitiriyor” dedi. HDP Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, geçmişte yaptıkları Dilovası’ndaki fabrika sahiplerinin siyasileri markaj altına aldığını ileri sürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz