24 Haziran seçimlerine az bir süre kala çalışmalarına hız veren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adaylarından Reyhan Şengün ve Sevil Ertatar, Lastik-İş Sosyal Tesisleri’ndeki iftar programında gençlerden gelen soruları yanıtladı. 24 Haziran’dan sonra Saadet Partisi’nin güçlü bir şekilde Meclis’te temsil edileceğini vurgulayan adaylar, Saadet Partisi’nin gençlere yönelik vaatlerini de anlattı.
Bugün 14:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:46 TSİ )
Gençler Saadet’in vaatlerini aldı
Saadet Partisi Kocaeli milletvekili adaylarından Reyhan Şengün ve Sevil Ertatar, gençlerle Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde iftarda buluştu
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Bugün 14:44 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz