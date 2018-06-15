Gençler Saadet’in vaatlerini aldı

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala çalışmalarına hız veren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adaylarından Reyhan Şengün ve Sevil Ertatar, Lastik-İş Sosyal Tesisleri’ndeki iftar programında gençlerden gelen soruları yanıtladı. 24 Haziran’dan sonra Saadet Partisi’nin güçlü bir şekilde Meclis’te temsil edileceğini vurgulayan adaylar, Saadet Partisi’nin gençlere yönelik vaatlerini de anlattı.